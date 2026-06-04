パリ・サンジェルマンを率いるルイス・エンリケの強烈なリーダーシップは、幼少期から変わっていなかったようだ。同監督の少年時代を知る恩師が、レアル・マドリーへの強いライバル意識を示した秘話を明かしている。フランス『RMC Sport』のインタビューに応じた元指導者ホセ・マリア・フェルナンデス・デ・ブリト氏は、少年時代のルイス・エンリケについて「当時からリーダーだった」と振り返った。「今持っている特徴は子どもの