レアル・マドリードが今夏、大規模なチーム改革に乗り出す可能性が高まっている。クラブ会長選挙を前に対立候補のエンリケ・リケルメ氏が積極的に構想を打ち出すなか、現会長のフロレンティーノ・ペレス氏も水面下で大きな動きを進めているようだ。ペレス氏率いるクラブ首脳陣は「最低5人」の選手入れ替えを伴うチーム再編を計画。守備陣と中盤の強化を最優先事項としているという。『MARCA』が報じた。レアル・マドリードでは、す