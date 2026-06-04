ラグジュアリーファッションにおけるメンズウェアは今、大きな転換点を迎えています。かつてのように単一の理想像を提示するのではなく、多様な価値観や背景を持つ人々が、それぞれの個性を自由に表現する時代へと移行しています。クリスチャン ルブタン（Christian Louboutin）は、メンズ クリエイティブ・ディレクターに就任したジェイデン・スミス（Jaden Smith）による初の本格的なメンズコレクションとなる2026年秋冬キャンペ