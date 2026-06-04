これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越に強風注意報が発表されています。下越では夕方にかけて強風に注意してください。 ◆4日(木)これからの天気 雲が広がっているところも次第に晴れるでしょう。 降水確率は湯沢町では夕方まで40%ですが、その他の地域では夜にかけて10%以下と低くなっています。 ◆4日(木)の予想最高気温 最高気温は、24～28℃の予想です。 昨日より3～5℃