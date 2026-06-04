上越地域の病院運営を考える新たな検討委員会が3日に初会合を開き、2026年度中にも具体的な方針を示す考えを明らかにしました。 上越地域では3月『県立中央病院』を急性期や高度医療に対応する中核病院とし、JA県厚生連の『上越総合病院』を回復期や高齢者救急を担う地域包括ケア病院に据える方針を示しました。それぞれの病院は一体的に運営される方針です。 県や県内外の病院関係者で構成される検討委員会では2病院を