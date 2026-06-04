ファイターズスポーツ＆エンターテイメントはさきほど会見を開き、道立施設の管理運営への参入を検討すると発表しました。（ファイターズスポーツ＆エンターテイメント伊藤直也執行役員）「北海道の皆さまがスポーツを楽しめる環境づくりを支えるために、北海きたえーるまたは真駒内公園の指定管理事業への参画を検討することを表明致します」ファイターズスポーツ