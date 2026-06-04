佐藤淑乃の会心ブロックを海外も称賛した(C)Getty Imagesバレーボールのネーションズリーグは現地時間6月3日、世界ランキング5位の日本が同13位のフランスを相手に3−1で勝利し、白星発進となった。【動画】海外も称賛！バレー女子日本代表・佐藤淑乃の会心ブロックをチェック24歳のアウトサイドヒッターである佐藤淑乃は、2本のブロックを含む両軍最多となる18得点と躍動した。海外バレーボール専門メディア『Volleyball Worl