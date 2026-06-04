首位を走る池山監督の選手操縦法にも注目が高まっている（C）産経新聞社ヤクルトは6月3日に行われたロッテ戦（神宮）に1−0の完封勝利。投げては左腕、高橋奎二がキレのある投球で二塁も踏ませぬ、7回2安打無失点の力投で今季初勝利を飾った。【動画】モンテルが守備で魅せた！バックで盛り立てるスーパープレー打線では0−0の6回に元気印、増田珠の4号ソロで先制。守備でも中堅を守るモンテルの好守、三塁を守ったルーキー