クマの目撃情報が相次いでいる石川県能美市で、4日の朝、クマ1頭の目撃情報がありました。周辺では5月からクマの目撃が相次いでいて、能美市が注意を呼びかけています。4日午前6時半ごろ、石川県能美市和気町の県道で、「道路を南側に向かって横断しているクマを見た」と、車で通りかかった人から能美市に連絡がありました。能美市によりますと、クマは体長およそ1メートルの成獣とみられています。現場は九谷陶芸村から東におよそ