AI企業のIdeogramが画像生成AI「Ideogram 4.0」を2026年6月3日にオープンモデルとして公開しました。Ideogram 4.0はローカルで実行できるオープンモデルでありながら第三者機関のテストではGoogleのNano Banana Proを超える性能と評価されています。Ideogram 4.0 | Ideogramhttps://ideogram.ai/models/4.0Ideogram 4.0 Technical Details: Open model at the forefront of designhttps://ideogram.ai/blog/ideogram-4.0/Ideogram