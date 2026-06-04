バレーボール・ネーションズリーグ開幕に向けたセレモニー会見が4日、都内で行われた。男子代表の石川祐希主将（日本協会）、西田有志（大阪B）、高橋藍（ポーランド・ルブリン）、応援サポーターのtimelesz・原嘉孝が参加した。男子は8日から中国・臨沂で第1週が開幕。この日は女子が第1戦フランス戦3―1で白星発進した。石川は「男子は来週開幕で気持ちが高ぶってきています」と話し、西田は「大阪ラウンドで皆さんの目の前