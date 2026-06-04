◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第２日Ａブロック▽法大７―０東大＝７回コールド（４日・神宮）法大が東大に７回コールドで勝利した。今春入学ながらリーグ戦２勝を挙げたルーキー・富田櫂成（１年＝帝京大可児）が先発。丁寧にコースを突く投球で７回３安打無失点と好投した。打線は初回、先頭の岩井天史（２年＝滋賀学園）がカウント２ボールから直球を振り抜き、右越えに先頭打者アーチを放って先制。「塁に出