サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が4日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。サッカーW杯北中米大会（11日開幕）で日本代表が最初に対戦するオランダ代表についてコメントした。放送前にオランダとアルジェリアの親善試合を観戦したという武田。「日本は十分、今日の試合見れば勝てる可能性がありますね」と指摘。「（オランダも）ベスト（メンバー）でやってましたけど、