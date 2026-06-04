2026年2月の衆議院議員選挙で、高市早苗首相（65）と自民党が掲げた「食料品の消費税2年間ゼロ」。実施に向けて検討を加速するとしていた“目玉”公約だが、ようやく本格議論をしているようだ。【写真】“あえて盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”片山さつき大臣の選挙ポスターところが、ここにきて当初の税率「0%」から「1%」への引き下げ案が有力となっている。高市首相が国会答弁でも「レジがー」と繰り返したように、政府