東京証券取引所4日午前の東京株式市場は、日経平均株価が反落した。下げ幅は一時1400円を超え、節目の6万7000円を割った。前日に終値の最高値を更新した反動で、利益を確定する売りが優勢となった。中東情勢の悪化も投資家心理を冷やした。午前終値は前日終値比1300円30銭安の6万7101円83銭。TOPIXは55.98ポイント安の3940.22。米国株式市場で主要な株価指数がそろって下落した流れが、東京市場にも波及した。値上がりを続け