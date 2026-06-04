バレーボール男子日本代表の石川祐希、高橋藍（ルブリン）、西田有志（大阪Ｂ）が４日、都内でネーションズリーグ（ＮＬ、開幕＝女子・４日、男子・１０日）の開幕セレモニーに出席した。５月２８日に元日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された後、選手が初めて報道陣やファンの前に姿を見せた。石川は「女子が開幕して、男子ももうすぐ開幕。気持ちは高ぶってきています」。西田も「少しずつ