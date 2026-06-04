沖縄県で2024年、女性に性的暴行をしようとし負傷させたとして、不同意性交致傷罪で懲役7年の判決が確定した米海兵隊上等兵だった男性（23）に、被害女性が損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁（片瀬亮裁判長）は4日、請求通り660万円の支払いを命じた。男性側は今年4月の第1回口頭弁論に出廷せず、即日結審していた。男性はジャメル・クレイトン元被告。刑事裁判の判決によると、男性は24年5月26日朝、女性の交際相手宅で