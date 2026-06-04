◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、５―０でリードした４回１死二塁の３打席目に、四球を選んで３打席連続の出塁となった。投げては３回まで１人の走者も出さない完璧な立ち上がりを見せている。１回表先頭の１打席目は４年連続