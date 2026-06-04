愛知県は4日、県職員の男性（34）が名古屋市内のマンションで面識のない女性のスカートの中を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反の罪で略式起訴されたと発表した。職員は名古屋簡裁から罰金50万円の略式命令を受け、納付した。県は処分を検討する。県によると、職員は5月23日午前4時ごろ、酒に酔った状態で自宅ではないマンションのエレベーターで盗撮した。「記憶がない」と説明しているという。スマホがないことに午