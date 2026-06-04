◆第１５８回ベルモントステークス・Ｇ１（現地時間６月６日、日本時間６月７日８時４分、米国・サラトガ競馬場・ダート２０００メートル）米国クラシック３冠の最終戦で、ケンタッキーダービー馬のゴールデンテンポ（牡３歳、米国・シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カーリン）が２冠目を狙う。１冠目は下位人気だったが、最後方から差し切ってＧ１初制覇。中１週で行われる２冠目のプリークネスＳを見送り、最終戦に照準を合わせて