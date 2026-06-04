◆米大リーグレッドソックス８―１オリオールズ（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は、本拠のオリオールズ戦に「５番・ＤＨ」で先発出場し、３回に今季３０本目の安打となる中前打を放つなど３打数１安打１得点１三振２四死球。打率は２割５分２厘となった。相手先発バシットから中前打。チームの先発全員安打に貢献した。元ヤクルトのスアレスから四球を選