【北京＝東慶一郎、ワシントン＝向井ゆう子】中国共産党政権が学生らの民主化運動を武力弾圧した１９８９年の天安門事件から４日で３７年となった。事件を「動乱」と呼び弾圧を正当化する中国当局は北京市内で厳戒態勢を敷き、抗議や追悼を封じ込めている。４日午前、事件現場となった北京市中心部の天安門広場周辺には多くの警察官が配置され、観光客らの身分確認を行っていた。多数の学生らが犠牲となった木●地の地下鉄駅付