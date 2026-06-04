3日夜、東京・渋谷区の住宅を訪れた男性を工具で殴りケガをさせたとして、住人の男（53）が逮捕されました。警視庁によりますと、遠藤祐里容疑者は3日午後9時ごろ、渋谷区の自宅で30代の男性の顔などを工具のモンキーレンチで殴り、ケガをさせた疑いがもたれています。男性は病院に搬送され重傷です。男性が遠藤容疑者の自宅を訪れた際にトラブルになったとみられ、調べに対し、容疑を一部否認しているということです。また、「相