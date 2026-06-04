人気ユーチューバーのヒカルが、4日までに一生友子のYouTubeチャンネルにゲスト出演。現在の貯金額を明かす一幕があった。NGなしの質問コーナーで現在の貯金額を聞かれた。ヒカルは「会社とかの含めて？全部含めて？」と前置きした上で「多分、30億円ぐらいあると思う、現金で」と明かした。さらに「30億ぐらいだったらおるで全然。インフルエンサーでは少ないと思うけど、社長でいったらいっぱいおるで。ただユーチューバーだっ