通学路の安全を守ろうと3日、石川県珠洲市の郵便局で、配達業務のかたわら子どもたちを見守る「ながら見守り」活動の出発式が行われました。業務を通じて地域や子どもたちの安心安全を見守っていく、ながら見守り活動。今後、石川県の珠洲郵便局では、配達業務をしながら、通学路などでの安全確保のため、子どもたちの見守り活動を行います。珠洲郵便局員：「危険な目に遭った時に、私たちが少しでも早く通報してあげられればなと