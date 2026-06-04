ジメジメした時期には、除湿機やエアコンの除湿機能が欠かせない家庭もあるでしょう。近年、電気代が値上がりしていますが、除湿機とエアコンではどちらのほうが電気代を節約できるのでしょうか。 本記事では、除湿機やエアコンが除湿する仕組みのほか、それぞれの除湿機能で電気代がどのくらい異なるのかなどを解説します。 除湿機は主に3種類ある 除湿機は、除湿する仕組みによって以下の3種類に分けられます。