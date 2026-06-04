石川県内最大のスイカの産地、金沢市で4日、砂丘地育ちで大玉の「金沢すいか」の出荷が始まりました。糖度が高く、歯触りのいい食感が特徴の金沢すいか。金沢市の農産物ブランド「金沢そだち」にも認定されていて、市内では56軒の農家が生産しています。JAの集荷場には4日、約4000玉のスイカが運び込まれました。 ことしは3月以降、高い気温と長い日照時間が続いたことで、例年より6日早い出荷となり、出来も非常に良いという