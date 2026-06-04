NCTを脱退したマークが新たなスタートを切った。マーク側は6月4日、個人事務所「Upper Room」の設立を発表した。【全文】“NCT脱退”のマーク、直筆手紙で胸中明かすUpper Roomは、マークが長年信頼関係を築いてきた仲間たちとともに設立したクリエイティブカンパニーだ。音楽を中心に、映像やビジュアル、パフォーマンスなど多様なコンテンツ分野で、マークならではの創作世界を展開していく予定だ。会社名の「Upper Room」には、