EXOが、デビュー14周年を迎えた今もなお変わらぬグローバル人気を証明している。EXOは現在、6度目の単独コンサートツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」を開催中だ。4月にソウル・KSPO DOMEで幕を開けた後、ホーチミン、名古屋、台北、バンコク、マカオ、大阪など主要都市で行われた公演が相次いで完売を記録し、世界中のファンの熱い関心を証明した。【写真】EXO、8年ぶりの舞台に号泣…感動ショット今回のツアーでEXOは、『Growl