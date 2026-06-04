ボーイズグループBTSのメンバー、Vのデビュー13周年と釜山（プサン）公演を祝福するファンの大規模な支援が、ソウルと釜山を紫色の光で染め上げる。Vの中国ファンクラブ「CHINA Baidu Vbar」は、ソウル・麻谷（マゴク）のワングローブモールにある「グローブウェイ」にて、デビュー13周年のお祝い動画を放映する。【注目】V、ファンへの“神対応”が話題全長150mの通路の両側に設置された大型曲面LEDを通じて、Vへのお祝いのメッセ