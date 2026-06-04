【モデルプレス＝2026/06/04】ロッテでは、パイの実史上初のアニメ公開を記念して開発した、生成AIサービス 「パイの実AI4コマメーカー」を6月10日から64日間限定で提供する。【写真】パイの実、“世界に一つだけ”の推し活AI4コマメーカー登場◆「パイの実AI4コマメーカー」登場期間は「パイの実」のおいしさの秘訣である生地の64層にちなんでいる。ロッテとアルの生成AIを用いた共同開発は、2025年リリースした「ビックリマンAI