【モデルプレス＝2026/06/04】Hey! Say! JUMPの知念侑李が6月3日深夜放送のフジテレビ系バラエティー番組「いたジャン！」（毎週水曜24時15分〜）に出演。嵐との思い出を振り返った。【写真】JUMP知念、 “憧れ”嵐メンバーとCM初共演で紫髪に◆知念侑李、大野智は憧れ「大好きです」この日の番組では、人見知りである知念が人生初の1人スナックロケに挑戦した。嵐に憧れて事務所に入ったというほどの“嵐ファン”として知られる知