たこやきチェーンの銀だこは6月8日から、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)公認の「サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品 だんらんパック」を、全国の築地銀だこ(一部店舗を除く)で数量限定販売する。2024年の発売時に好評を博した商品が再登場。サッカー日本代表のチームカラー「SAMURAI BLUE」をイメージしたブルー基調のオリジナルデザインパッケージを採用し、自宅での試合観戦や仲間･家族との応援シーンを盛り上げる