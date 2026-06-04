【ウェーブ レジンキャスト製品一時販売休止】 6月4日 発表 ウェーブは、同社が販売するレジンキャスト製品の一時販売休止を発表した。 今回の一時販売休止は原料となる溶剤の深刻な供給不足に伴い、生産が困難な状況となったためであり、「ウェーブ・レジンキャストEx.2kg キシレンタイプ 【アイボリー】」をはじめとした5アイテムの販売が一時休止となる。