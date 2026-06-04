ワクワク、キラキラ、ドキドキ…今、私たちの心を掴む、エンターテインメントをあらゆる角度から深掘り！ 胸が高鳴る、ときめき成分の正体を解き明かします。印象に残ったこと、心が揺れたものを読み解いていくことが大切今や誰もがスマホやSNSを使いこなし、私たちは常に誰かと繋がっている“常時接続社会”を生きています。それゆえに、キラキラしていることや面白いことが溢れていて、日常的にときめきを感じやすい時代になりま