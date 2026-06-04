【地中戦車 キングモグラス】 8月 発売予定 価格：6,380円 童友社は、プラモデル「地中戦車 キングモグラス」を8月に発売する。価格は6,380円。 本製品は緑商会が1966年に発売したプラモデル「キングモグラス」をリパッケージ、ギアボックスを備えた状態で発売するもの。モーターと軟質キャタピラによる前進機構を備えており、前進するとドリルが回転し、ス