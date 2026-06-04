岐阜県神戸町の特別養護老人ホームで、職員が利用者に暴行を加えていた可能性があるとして県と町が調査に入ったことがわかりました。 【写真を見る】特別養護老人ホームで50代男性職員が利用者に暴行か 県と町が調査 岐阜･神戸町 （矢野司記者）「岐阜県神戸町にあるこちらの特別養護老人ホームでことし4月、暴行事案があったということです」 岐阜県や神戸町によりますと、神戸町の特別養護老人ホーム