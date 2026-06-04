今日4日(木)は九州北部、中国、近畿地方が梅雨入りしました。5日(金)以降も前線が本州の南の海上に延び、すっきりしない天気となるでしょう。7日(日)頃は低気圧や前線の影響で、西日本を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。熱帯低気圧や前線の影響で7日頃は西日本を中心に警報級の大雨の恐れ5日(金)以降も本州の南の海上に前線が停滞しやすいでしょう。また、台湾の近くに熱帯低気圧が発生しており、今週末以降は東シナ海を