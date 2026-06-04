新型コルベットは新たに6.6インチの補助タッチスクリーンを装備 シボレー・コルベット｜Chevrolet Corvette このたびの一部仕様変更では、コックピットデザインを大幅に刷新し、最新テクノロジーの導入によりさらに大きな進化を遂げた。歴代モデルが受け継いできたコルベットのスピリットを継承しながら、卓越した走行性能と洗練されたデザイン、そして日々のドライブを快適にする先進装備を備え、より高い