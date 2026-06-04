タレントの照英が、自身のインスタグラムを更新し、自宅の窓にキレイな鳥が激突したことを報告した。投稿した動画でその時の様子を伝えている。【動画】自宅に激突したカワセミ！公開された照英の娘が救った映像定期的に私生活について写真を投稿しているが、今回は「我が家の窓ガラスに、美しく華麗な『カワセミ』が激突してしまい、その後救出致しました数分後に無事意識を取り戻し、飛び立って行きました…『良かったよ〜