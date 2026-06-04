国会では、高市首相が出席して今年度補正予算案の審議が行われています。消費減税をめぐり高市首相は、秋の臨時国会で法改正を目指す考えを示しました。中継です。政府は、消費税の税率を来年4月から1％に引き下げる案を本格的に検討していますが、野党側はいつ決断するのかと高市首相に迫りました。中道改革連合・小川代表「そろそろリミットだと思います。いつ何を決断し、食料品は（税率）1か0か、この国会（で法案提出）なのか