兵庫県たつの市の住宅で、親子2人が殺害された事件で、警察は3日、川から見つかった遺体が公開手配していた大山賢二容疑者と判明したと発表しました。大山容疑者の遺体は、3日午前、こちらの川に浮かんでいるところを発見されました。また、新たに、大山容疑者の実家から血痕のようなものがついたグレーのパーカが見つかっていたことが分かりました。先月、たつの市の住宅で田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害された事件では、警察