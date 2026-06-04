女子ゴルフの海外メジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）にカリフォルニア州のリビエラCCで開幕する。昨季日本ツアー年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は3日、会場で調整した。大会初出場の佐久間は「ここに来られたことが嬉しいし、いつもの試合と雰囲気が違うのでわくわくしている」と声を弾ませた。練習ラウンドでメジャー仕様の高難度のセッティングを体感し「グリーンが大きいホールもあれば小