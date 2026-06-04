前橋市のアパートで2021年、生後1カ月の次女に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死と傷害の罪に問われた住所不定、無職狩野正輝被告（25）の裁判員裁判が4日、前橋地裁（高橋正幸裁判長）で開かれた。検察側は懲役12年を求刑した。1日の初公判で、狩野被告は罪を認めた。検察側は論告で「父親として子どもを守る立場にありながら、脆弱で無抵抗の被害者に一方的に暴行を加えた」と非難した。起訴状によると21年10月18〜27