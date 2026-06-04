日本バレーボール協会は4日、男子日本代表の合宿中に佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、公式サイトを通じて関係者が声明を発表した。主将の石川祐希は「選手一同、事実を重く受け止め、責任と自覚を改めて胸に刻み、強化活動をさせていただく。皆さんに応援していただけるチームを作っていく」と信頼回復を期した。ロラン・ティリ監督は「誠に遺憾。代表活動でファンの皆さまにご理解を