フィギュアスケーターの安藤美姫が２日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、娘の父親について「隠すことではない」として娘に話していると打ち明けた。この日は「シングルマザーを語る夜」と題して、シングルマザーの著名人女性が集合。安藤は「シングルですと、お父さんの話には、どっかのターニングポイントで出てくる」と娘の父親について、家庭で話題になる日があるとした。「私は離婚経験もなければ、１