家電量販業界で再編への大きな動きです。最大手のヤマダホールディングスと大手のエディオンが、経営統合について検討していると発表しました。両社はあす取締役会を開き、経営統合について、決議します。商品開発力や調達力を高めて、シェア拡大を図るねらいとみられます。ヤマダは、家電を軸に住宅や家具なども販売する戦略を進めている一方、西日本を地盤とするエディオンはプライベートブランドにも力を入れ、商品開発力に強み