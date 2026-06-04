佐賀県警の科学捜査研究所（科捜研）元職員がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返した問題で、警察庁は４日、県警への特別監察の結果、元職員による不適切な鑑定が計２３９件に上ったと発表した。県警による当初の調査結果は「不十分」だったとし、新たに１１０件の鑑定を不適切と認定した。元職員が２０１３年５月以降、１人で担当した計６４３件のＤＮＡ型などの鑑定を全て確認し、「捜査、公判への影響は確認されなかった」と結論付