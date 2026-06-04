イスラエルとレバノンは、アメリカの仲介のもと、停戦の履行で合意しました。停滞するアメリカとイランの戦闘終結協議の打開につながるのかが焦点です。アメリカ国務省は3日、イスラエルとレバノンが、停戦の履行で合意したと発表しました。共同声明によりますと、親イラン武装組織ヒズボラが攻撃を停止することなどが停戦履行の条件です。イスラエルによるレバノンへの攻撃は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議において障