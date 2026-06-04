モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは6月3日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。【写真】Cocomi、笑顔あふれるプライベートショット満面の笑みで大興奮Cocomiさんは「きのこ？ 見つけて興奮してました笑笑」とつづり、10枚の写真を披露。黒いカーディガンにデニムパンツ、白いスニーカーを合わせたシンプルなカジュアルコーディネートです。写真には、木に生えたきのこのようなものを指差し